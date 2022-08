Soldato di artiglieria pesante nell antica Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato di artiglieria pesante nell antica Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPLITA

Significato/Curiosita : Soldato di artiglieria pesante nell antica grecia

Perdite nonostante il pesante fuoco di preparazione operato dalla nave; alcuni barconi riuscirono a sbarcare soldati per la forza di circa una compagnia...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «oplita» wikimedia commons contiene immagini o altri file su oplita la tattica oplitica su warfare - arte militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

