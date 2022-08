Significato specifico e non metaforico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Significato specifico e non metaforico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LETTERALE

Significato/Curiosita : Significato specifico e non metaforico

Sforzo metaforico di dante di paragonare, appunto, l'eccellenza di beatrice secondo la sua visione personale. pertanto, il verbo qui utilizzato non ha valore...

Proposizionale, un letterale è una formula atomica o la sua negazione. un letterale può essere di due tipi: positivo o negativo. dato un letterale l {\displaystyle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con significato; specifico; metaforico; Parole con lo stesso suono, ma diverso significato ; Studia il significato delle parole; Hanno uguale significato ; Nasconde un significato oltre quello superficiale; Che è riferito a un tempo specifico nel passato; Richiede uno shampoo specifico ; Parole di significato più specifico rispetto ad altre; Settore specifico di ospedale o supermercato; Bagaglio metaforico che sostiene in un'attività;