Sigla delle forze dell ordine in treni e stazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla delle forze dell ordine in treni e stazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POLFER

Significato/Curiosita : Sigla delle forze dell ordine in treni e stazioni

Segnalate solo le sigle delle linee fl1 e fl3; nei tabelloni luminosi e cartacei arrivi/partenze delle stazioni è presente solo la sigla r e la numerazione della...

Voce principale: polizia di stato. la polizia ferroviaria, detta anche polfer è una delle quattro specialità della polizia di stato. la polizia ferroviaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con sigla; delle; forze; dell; ordine; treni; stazioni; Un bisonte delle strade sigla ; Si occupa di turismo sigla ; Un colosso petrolchimico sigla ; Una fase del sonno sigla ; L isola più grande delle Canarie; I tappi delle pentole; Indicano lo spessore delle calze di nylon collant; Deficit dato da uscite maggiori delle entrate; Lo riceve chi non procede con le sue forze ; Il ministero che si occupa delle forze armate; Priva di forze ; Accordo tra forze politiche contrapposte; Corrispettivo romano dell a dea greca Atena; Come l età dell anziano; Spezia asiatica dell a famiglia dell o zenzero; L isola più grande dell e Canarie; Convoglia i gas di scarico dell auto; Mettere in ordine di combattimento; L ordine sacro che precede il sacerdozio; L esatto ordine dei tempi; Con là.... è un ordine ; Faceva funzionare i treni a vapore; I treni ad alta velocità; Luoghi di sosta dei treni con biglietteria e orari; Nei carri e nei treni ; Il riparo a pensilina delle stazioni ; Ottimizzazione delle prestazioni di un auto nuova; Accomuna fiori e degustazioni di vino; Postazioni fortificate munite di cannoni; Cerca nelle Definizioni