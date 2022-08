Servizio o dotazione aggiuntiva a scelta ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servizio o dotazione aggiuntiva a scelta ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPTIONAL

Significato/Curiosita : Servizio o dotazione aggiuntiva a scelta ing

Disponibili dal gw-basic a interpreti custom e il compilatore basic, il cobol, il pascal, il fortran, il c e l'assembly. la dotazione di serie era particolarmente...

1/3 con carburante standard, 2 persone + 20 kg di equipaggiamento. (*)optional riduzione finale maggiorata. fonte: cataloghi ufficiali alfa romeo. dismessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con servizio; dotazione; aggiuntiva; scelta; servizio di un giornalista inviato fra; Poderoso servizio vincente del tennista; Un bar nell area di servizio ; Guida auto di servizio bianche e azzurre; Ha in dotazione autoemoteche; Pistola clettrica in dotazione alle forze dell ordine; La dotazione di attrezzi necessari; Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine; Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer; Una croce... aggiuntiva ; Quota aggiuntiva all IRPEF; Determinante come la scelta di fronte al bivio; Si ritira per scelta in zone remote; Esprime la sua scelta in assoluta segretezza; La scelta naturale teorizzata da Darwin; Cerca nelle Definizioni