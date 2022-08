Serve per disegnare un cerchio perfetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per disegnare un cerchio perfetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Significato/Curiosita : Serve per disegnare un cerchio perfetto

cerchio dei violenti in cui scorre il fiume sanguigno del flegetonte. un burrone scosceso, che dà all'ottavo cerchio, chiamato malebolge: il cerchio dei...

Premio compasso d'oro 1954 premio compasso d'oro 1955 premio compasso d'oro 1956 premio compasso d'oro 1957 premio compasso d'oro 1959 premio compasso d'oro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

