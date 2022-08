Serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAPANO

Significato/Curiosita : Serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista

Dal dentista, vedi trapano odontoiatrico. disambiguazione – se stai cercando il singolo di madman, vedi trapano (singolo). il trapano è una macchina utensile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Dal dentista, vedi trapano odontoiatrico. disambiguazione – se stai cercando il singolo di madman, vedi trapano (singolo). il trapano è una macchina utensile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con serve; bucare; muri; anche; dentista; serve a pulire le suole di chi entra in casa; serve per disegnare un cerchio perfetto; In un sistema, ogni PC che dialoga con il serve r; Quello di birra serve per il pane; Ai lati di bucare st; Giovanni a bucare st; Gli Europei di bucare st; Il centro di bucare st; Il condottiero fondatore dell Impero Timuri de; Per decorare i muri di casa: carta da __; Si affiggono ai muri ; Era del riccio in un romanzo di muri el Barbery; Marsupio maschile anche con tracolla; Pagnotta anche chiamata michetta; In una parola: o anche ; Così anche detto il Primo Ministro ing; Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più; Noto movimento indipendentista africano; Fa andare dal dentista ; Guglielmo irredentista ;