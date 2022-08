Sequestrata per ottenere un riscatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sequestrata per ottenere un riscatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPITA

Significato/Curiosita : Sequestrata per ottenere un riscatto

Utilizzato per ottenere schiavi e denaro attraverso il riscatto. in tempi meno recenti, i rapimenti sotto forma di shanghai (termine slang per "coercizione")...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la secchia rapita (disambigua). la secchia rapita è un poema in ottave di argomento eroicomico, scritto da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con sequestrata; ottenere; riscatto; sequestrata , confiscata; Si fa per ottenere un contratto: gara d __; Si può ottenere speculando; Permettono di ottenere frutti fuori stagione; Tendenti ad ottenere vantaggi; __ Taylor: Ransom Il riscatto ; Viene rilasciato dietro pagamento di un riscatto ; Pretende un riscatto ; Chiedono somme di riscatto ; Cerca nelle Definizioni