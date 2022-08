Segnare un punto nel basket: fare __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnare un punto nel basket: fare __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANESTRO

Significato/Curiosita : Segnare un punto nel basket: fare __

Scuola media teiko, il basket è ciò che più ama. può segnare da due punti in qualsiasi posizione e modo, addirittura può fare canestro con il tear drop...

Squadra. il punteggio assegnato per la realizzazione di un canestro è variabile: se il canestro viene segnato tramite un tiro libero dalla linea dei 5,5... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Squadra. il punteggio assegnato per la realizzazione di un canestro è variabile: se il canestro viene segnato tramite un tiro libero dalla linea dei 5,5... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con segnare; punto; basket; fare; Serve per disegnare un cerchio perfetto; Insegnare ma anche avviare pratiche; Disegnare seguendo un immagine sottostante; Disegnare con l ago; Il punto in cui aumenta la carreggiata; Il punto più alto; Un punto sismico; punto cardinale; National basket bal Association; Segna la fine dell incontro di basket ; L allenatore di basket ; Il regista in una squadra di basket ing; Si scontrano fra loro per fare cin cin; fare cenni d intesa con lo sguardo; Un affare di poco conto; Soddisfare la fame per quantità o per qualità;