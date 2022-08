Seduta diffusa in parchi e città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seduta diffusa in parchi e città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANCHINA

Significato/Curiosita : Seduta diffusa in parchi e citta

città del messico (in spagnolo: ciudad de méxico; in nahuatl: altepetl mexihco, abbreviato cdmx) è la capitale del messico e di uno dei suoi 32 stati federati...

Canale e poi sulla panchina; nasce e si chiude su una panchina anche la novella di samuel beckett primo amore (1946). la panchina è assoluta protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con seduta; diffusa; parchi; città; Costituisce la seduta delle famose sedie Thonet; seduta __; Manifestazione di protesta seduta ; Posseduta dal demonio; Una pianta velenosa diffusa nelle Alpi; Quella di pomodoro è una salsa molto diffusa ; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddore; diffusa pianta da interni; Uno dei parchi più noti di Milano; Tra i più noti parchi nazionali della Tanzania; Gradinate monumentali in parchi o palazzi; Disco da lancio usato in parchi e spiagge ing; Elenco delle vie di una città ; città israeliana moderna; La città hawaiana in cui è nato Barack Obama; La città siciliana di Nino Frassica; Cerca nelle Definizioni