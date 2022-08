Sede dello scontro tra Austria e Francia nel 1859 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sede dello scontro tra Austria e Francia nel 1859. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGENTA

Significato/Curiosita : Sede dello scontro tra austria e francia nel 1859

Cessione di nizza e della savoia e per l'aiuto dato in crimea, il regno di sardegna ottenne l'aiuto della francia di napoleone iii, nel 1859 per combattere...

magenta (afi: /ma'nta/; magenta in dialetto milanese) è un comune italiano di 24 210 abitanti della città metropolitana di milano in lombardia. è capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

