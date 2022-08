Scuola dove gli alunni vivono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scuola dove gli alunni vivono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLEGIO

Significato/Curiosita : Scuola dove gli alunni vivono

Degli alunni che frequentano queste scuole private che perciò vengono dette paritarie. tuttavia "... le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie...

collegio – in diritto, pluralità di persone fisiche titolare di un organo o ufficio collegio – istituzione scolastica collegio dei docenti – nelle scuole... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

