Scorrono per chiudere una porta senza chiave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorrono per chiudere una porta senza chiave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATENACCI

Significato/Curiosita : Scorrono per chiudere una porta senza chiave

Con un reattore dello stesso tipo. le condotte dell'acqua nel nocciolo scorrono in direzione verticale (come peraltro in moltissimi tipi di reattori)....

Su luciano catenacci ^ luciano catenacci (1933-1990) - trova un..., su it.findagrave.com. url consultato il 6 giugno 2022. luciano catenacci, su mymovies... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con scorrono; chiudere; porta; senza; chiave; scorrono nel tempo; Le sue cabine scorrono sospese nel vuoto; scorrono nei registratori; Trascorrono ... in un batter d occhio; Una stringa per chiudere ; Non riescono a chiudere occhio; chiudere in modo brusco o tagliare; Sbarra per chiudere l uscio; Pezzetto di carta asporta to con le forbici; Festa importa nte religiosa; Mezzo che porta i bambini dalle maestre; porta no persone sull acqua; Approfittatore senza ritegno; Racchiude paesi europei senza frontiere: area __; Aghi senza cruna; Agire controvoglia e senza energie: battere la __; Parola chiave che facilita la ricerca in Internet; chiave esagonale maschio per viti con testa cava; Giri di chiave ; Insieme di pagine collegate tramite parole chiave ; Cerca nelle Definizioni