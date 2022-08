Si scontrano fra loro per fare cin cin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scontrano fra loro per fare cin cin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : CALICI

Significato/Curiosita : Si scontrano fra loro per fare cin cin

si scontrano e il pilota della mclaren è costretto al ritiro; così facendo schumacher riesce ad agguantare il terzo posto e a ritornare sul podio per...

Un solo colore (ad esempio il nero) poiché hanno un solo cromosoma x. i calici maschi possono verificarsi quando un gatto maschio ha due cromosomi x (sindrome...

Altre definizioni con scontrano; loro; fare; Vi si scontrano attaccanti e portiere; Striscia di spiaggia su cui si scontrano le onde; Si scontrano in guerra; Il loro crepuscolo ispirò un opera di Wagner; Il nome commerciale del tricloro etilene; Così i ragazzi chiamano i loro insegnanti; La loro cassetta contiene il martello; fare cenni d intesa con lo sguardo; Un affare di poco conto; Soddisfare la fame per quantità o per qualità; Tende a fare scivoloni e figuracce fra; Cerca nelle Definizioni