Scienza medica che studia il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scienza medica che studia il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RINOLOGIA

Significato/Curiosita : Scienza medica che studia il naso

Cercando altri significati, vedi medicina (disambigua). la medicina è la scienza che studia le malattie del corpo umano al fine di cercare di garantire la salute...

L'otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

