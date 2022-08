Scienza che studia la superficie terrestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scienza che studia la superficie terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GEOLOGIA

Significato/Curiosita : Scienza che studia la superficie terrestre

Utilizzare i metodi di studio e di approcci teorici "terrestri". le discipline principali sono: geografia: scienza che studia, interpreta, descrive e...

Reciproci con le regioni confinanti. geologia storica: che organizza i dati della geologia regionale, stratigrafia e geologia tettonica in una sequenza di eventi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con scienza; studia; superficie; terrestre; Coraggioso ma guidato dall incoscienza ; La scienza ... dei marziani; La scienza che studia le abitudini degli animali; Principio di scienza ; Gli epatologi studia no le diverse patologie del fegato; studia l origine e la storia delle parole; La scienza che studia le abitudini degli animali; Viene studia to il suo teorema sulle parallele; In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta; Molto sviluppato in superficie ; Levigare una superficie di legno; superficie orizzontale parallela al pavimento; Animale terrestre più veloce del mondo; C è quella terrestre e quella del pane; Li hanno sia il cervello che il globo terrestre ; Paradiso terrestre ; Cerca nelle Definizioni