Lo sbocco francese del traforo ferroviario del Fréjus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sbocco francese del traforo ferroviario del Fréjus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo sbocco francese del traforo ferroviario del frejus

Modane in francia e bardonecchia in italia, corre parallelo al traforo ferroviario del frejus e costituisce uno dei principali collegamenti transalpini fra...

modane /m'dan/ (in italiano modana, desueto) è un comune francese di 3.781 abitanti situato nel dipartimento della savoia della regione dell'alvernia-rodano-alpi...