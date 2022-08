Sapore aspro simile a quello del limone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sapore aspro simile a quello del limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACIDULO

Significato/Curiosita : Sapore aspro simile a quello del limone

(solitamente succo di limone). lo sweet and sour mix è una miscela molto simile alla limonata, dal sapore che varia dal dolce all'aspro a seconda delle ricette...

Liquore come il triple sec o anche succhi). sono caratterizzati dal gusto acidulo del limone che si fonde con un distillato come il whisky. al posto del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

