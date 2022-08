Il santo che protegge una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo che protegge una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATRONO

Significato/Curiosita : Il santo che protegge una citta

Dall'"associazione san rocco". il santo è venerato in una cappella del 1656, costruita come ex-voto, dopo la violenta pestilenza che colpì la città. casamassima (ba)...

patrono (in latino patronus = "protettore", da pater = padre) era nella roma...

