Sanitari per pulire tutto il corpo: __ da bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sanitari per pulire tutto il corpo: __ da bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VASCHE

Significato/Curiosita : Sanitari per pulire tutto il corpo: __ da bagno

Tipo di sanitari sono che sarebbero più facili da pulire e che, come tutti i bagni alla turca, il loro uso abituale apporterebbe alcuni benefici per la salute...

Disambiguazione – "vasche" rimanda qui. se stai cercando l'omonima frazione, vedi vasche (castel sant'angelo). disambiguazione – se stai cercando il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

