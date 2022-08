Salvare per compassione da morte certa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salvare per compassione da morte certa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRAZIARE

Significato/Curiosita : Salvare per compassione da morte certa

Di chiedere aiuto e luisa ebbe compassione e si offrì vittima espiatrice per i peccati che schiacciavano il redentore. da quel momento in poi, si accese...

Vescovo morirono in quell'istante. nei giorni a seguire la madonna iniziò a graziare il suo popolo, compiendo atti miracolosi per gli ammalati che venivano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

