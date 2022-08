Salume venduto già tagliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salume venduto già tagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AFFETTATO

Significato/Curiosita : Salume venduto gia tagliato

Proto-germanica bacho che significa posteriore del suino o prosciutto) è un salume di suino. il bacon viene preparato con la pancia dell'animale, oppure con...

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «affettato» wikimedia commons contiene immagini o altri file su affettato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Un salume di manzo usato nelle diete; salume magro e crudo, spesso di carne bovina; Tipico salume valtellinese; Una carta della salume ria; In gergo legale, così è il bene venduto ad altri; Dato ad altri, venduto ; venduto , smerciato; Il non venduto in edicola; Il piatto giapponese di pesce crudo tagliato a fettine; Il nodo che fu tagliato da Alessandro Magno; Un dettagliato resoconto; Il formaggio tagliato a da- dini nell insalata greca;