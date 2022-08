Un salume di manzo usato nelle diete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salume di manzo usato nelle diete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRESAOLA

Significato/Curiosita : Un salume di manzo usato nelle diete

Preparato con carne di manzo o brodo di pollo e contiene salsa di pesce e zenzero. viene spesso servito con scalogno e bastoncini di pane fritti. il congee...

Pezzo intero, non affumicato. la bresaola della valtellina è stata riconosciuta come prodotto igp, ma in generale la bresaola è diffusa in diverse zone dell'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

