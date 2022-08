Salto della palla dopo aver toccato terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salto della palla dopo aver toccato terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIMBALZO

Significato/Curiosita : Salto della palla dopo aver toccato terra

Squadre. lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo in modo che la palla tocchi terra nel campo avversario (fase di attacco), e impedire che la squadra...

Nella pallacanestro, il rimbalzo è il recupero del pallone (che rimbalza sul ferro dell'anello) dopo un tiro sbagliato. può essere offensivo (dopo un tiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

