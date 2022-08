Saldo di carattere o di materiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saldo di carattere o di materiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENACE

Significato/Curiosita : Saldo di carattere o di materiale

Innaturalmente allungata della calotta cranica, che però in tal modo manteneva saldo l'elmo sulla testa. d'altro canto questa maggiore sicurezza nel fissaggio...

Il giardiniere tenace, collana oscar bestsellers n.1315, milano, mondadori, 2002, isbn 978-88-04-57558-0. (en) il giardiniere tenace, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con saldo; carattere; materiale; saldo come una roccia; Negli accrediti e nel saldo ; saldo come il proposito incrollabile. irremovibile; Con il saldo se ne paga l intero; Lo è un carattere segnato da un trattino; Missive, spesso segrete, a carattere informativo; carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente, ma senza carattere di ufficialità; Di carattere allegro e che ama scherzare; materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo; Un materiale per i freni; Immateriale , incorporea, immaginaria; materiale della torre di chi si isola dalla realtà; Cerca nelle Definizioni