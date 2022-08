Sacrificio di cento buoi nell Antica Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacrificio di cento buoi nell Antica Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ECATOMBE

Significato/Curiosita : Sacrificio di cento buoi nell antica grecia

Ecatombe erano sacrifici di cento buoi. in questo mese si celebravano le grandi panatenee ^ legato alle metagitnie, feste ad atene in onore di apollo colonizzatore...

Argo e nella colonia di egina, il re archino aveva istituito le feste ecatombee (anche dette eree, in quanto celebrate in onore della dea era), durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

