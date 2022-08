Sacerdote, divinatore e indovino romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacerdote, divinatore e indovino romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARUSPICE

Significato/Curiosita : Sacerdote, divinatore e indovino romano

(disambigua). disambiguazione – "indovino" rimanda qui. se stai cercando l'origami, vedi indovino (origami). la divinazione è la presunta capacità di ottenere...

Esercitava l'aruspicina era chiamato aruspice. essendo una pratica d'origine etrusca, nell'antica roma gli aruspici erano considerati stranieri e non costituivano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

