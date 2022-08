Ruota per trasmettere energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruota per trasmettere energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURBINA

Significato/Curiosita : Ruota per trasmettere energia

Un ingranaggio è un meccanismo utilizzato per trasmettere un momento meccanico da un oggetto a un altro. generalmente è costituito da due o più ruote...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi turbina (disambigua). una turbina (dal latino turbo, vortice, dal greco tß, tyrbe, "turbolenza")... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ruota; trasmettere; energia; Copertura della ruota dell auto; Alternativa alla ruota , tipica degli escavatori; Le carte con la Papessa, il Sole e la ruota ; Attorno a esso ruota apparentemente il... cielo; Impianti per ritrasmettere ; trasmettere ai posteri; L'opposto di trasmettere ; trasmettere ; Forniscono energia ai veicoli spaziali; Eroga energia elettrica sigla; energia che permette l accensione di una lampadina; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo;