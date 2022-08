Rottame di una nave o un aereo in fondo al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rottame di una nave o un aereo in fondo al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RELITTO

Significato/Curiosita : Rottame di una nave o un aereo in fondo al mare

La strage di ustica è stato un incidente aereo, avvenuto alle 20:59 (utc+2) del 27 giugno 1980 nel mar tirreno meridionale, nel tratto compreso tra le...

Di relitti navali, il nome da attribuire al relitto è il nome della nave al momento dell'affondamento e non quello al momento del varo. un relitto navale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

