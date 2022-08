Risponde ai giornalisti... al posto suo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risponde ai giornalisti... al posto suo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTAVOCE

Significato/Curiosita : Risponde ai giornalisti... al posto suo

Il direttore responsabile è il giornalista (professionista o pubblicista) che in italia guida un giornale e risponde di fronte alla legge di tutto ciò...

2000 introduce una figura professionale relativamente nuova: quella del portavoce dell'organo di vertice dell'amministrazione, che è quel "soggetto legato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

