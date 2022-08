Il riso indiano adatto per piatti speziati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il riso indiano adatto per piatti speziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASMATI

Significato/Curiosita : Il riso indiano adatto per piatti speziati

Cucina a base di riso, oggi usato come condimento in molti piatti. altro piatto diffuso in cambogia sono delle tagliatelle di riso con salsa di noce...

basmati (in hindi basamati, in urdu basmati, in telugu basmati,in persiano basmati, in pashtu: basamti) è una varietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con riso; indiano; adatto; piatti; speziati; Chi le toglie dal fuoco riso lve un bel problema; riso llevato nel morale; Una riso rsa aggiuntiva dei microprocessori per computer; Come un bel sorriso ; Impetuoso vento che soffia nell Oceano indiano ; Il Rabindranath poeta indiano ; Nell arabo e nell indiano ; Grande altopiano indiano ; Appartenente adatto ; Abbigliamento adatto alla gravidanza fra; Articolo inadatto per uomo; Specificamente adatto alla cura dei bambini; Si porge sul piatti no; Vi si lavano i piatti sporchi; Guarniscono i piatti di speck; È adatta a preparare primi piatti per celiaci; Se di garofano, sono speziati ; Cerca nelle Definizioni