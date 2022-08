Richiamato... dalla polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiamato... dalla polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIFFIDATO

Significato/Curiosita : Richiamato... dalla polizia

Voce principale: polizia locale (italia). la polizia municipale è una tipologia di polizia locale in italia a ordinamento civile per la tutela della sicurezza...

ma ha una visione nel sottosopra dove incontra un suo doppio. mike, diffidato da hopper, inventa una scusa per non vedere undici e la ragazza, intuendo...

