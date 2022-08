Ricco sostenitore di artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricco sostenitore di artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Significato/Curiosita : Ricco sostenitore di artisti

jannacci ha dichiarato di essersi sentito sempre un medico prima che un cantante ed un musicista, di essere un sostenitore della sanità pubblica - posizione...

Gaio cilnio mecenate – patrizio romano promotore degli artisti e dei letterati latini (tra cui virgilio ed orazio) mecenate – per antonomasia, colui il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ricco; sostenitore; artisti; Ne ha molto il ricco ne; Frutto rosso ricco di vitamina C; Ne possiede molto il ricco ; Monologo teatrale di Baricco ; Fu il più acceso sostenitore di Robespierre; È un sostenitore del capo; sostenitore della non violenza; Valoroso sostenitore ; Evento artisti co che si svolge ogni due anni; Legge che prevede vitalizi per artisti indigenti; Molti artisti la calpestano; L impronta artisti ca che contraddistingue le opere di Canova; Cerca nelle Definizioni