Rettile sinuoso senza zampe - Cruciverba

Rettile sinuoso senza zampe.



Soluzione 8 lettere : SERPENTE

Significato/Curiosita : Rettile sinuoso senza zampe

Il clamidosauro (chlamydosaurus kingii gray, 1827) è un rettile carnivoro della famiglia agamidae, diffuso nell'australia settentrionale e in nuova guinea...

(disambigua). disambiguazione – "serpente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serpente (disambigua). i serpenti (oppure ofidi) sono indicati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con rettile; sinuoso; senza; zampe; Un pericoloso rettile ; rettile tipo coccodrillo che vive in Sudamerica; rettile che soffoca le sue prede; rettile con guscio; Disegno decorativo sinuoso e... moresco; Uccelli dal collo sinuoso ; All aperto, senza copertura: all __; Si taglia svoltando all improvviso senza freccia; Costruzione eretta senza permessi; Ampia zona senza montagne né grandi colline; Trampoliere che ha zampe e collo lunghi; Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili; zampe piene di artigli, anche in senso figurato; La Banda di ladri Disney cani dalle zampe corte; Cerca nelle Definizioni