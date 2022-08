Reso meno liquido e meno diluito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reso meno liquido e meno diluito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADDENSATO

Significato/Curiosita : Reso meno liquido e meno diluito

Lo rende ideale per l'uso come solvente poco polare nell'estrazione liquido-liquido. in miscele con soluzioni acquose, lo strato etereo si trova sopra...

Manuali di pasticceria come un apparecchio liquido, aromatizzato o meno, addensato con gelificanti animali (come la colla di pesce) o vegetali (come l'agar...

