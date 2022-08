Residuo del vino... o della società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residuo del vino... o della società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FECCIA

Significato/Curiosita : Residuo del vino... o della societa

Testo in corsivo la storia del vino risale alla preistoria; è così antica da confondersi con la stessa storia dell'umanità. le prime testimonianze archeologiche...

feccia – residuo depositato dopo la fermentazione del vino feccia – fiume della provincia di siena silvio feccia – allenatore di calcio e calciatore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

