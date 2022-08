Rendere reale un desiderio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere reale un desiderio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVVERARE

Significato/Curiosita : Rendere reale un desiderio

Casato di windsor (house of windsor) è il nome della casa reale del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord dal 1917, e degli altri reami del...

La cosiddetta campana dei desideri che, secondo la tradizione, farebbe avverare i desideri qualora venisse suonata tre volte. l'isola può essere facilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con rendere; reale; desiderio; S usano per prendere certi individui; Prendere saldamente in mano; Vendere o rendere ostile; Un arma per prendere sottilmente in giro; Il trattamento di un reale ; Qualcosa di tangibile e reale ; La casa reale degli imperatori d Austria; Il gioco detto tavola reale ; Principe longobardo figlio di desiderio ; desiderio angoscioso; Se è del desiderio può essere una persona; Senza desiderio di fare; Cerca nelle Definizioni