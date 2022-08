Relativo alla vita come quella di frati e suore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla vita come quella di frati e suore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONASTICO

Significato/Curiosita : Relativo alla vita come quella di frati e suore

L'ordine dei frati minori conventuali (in latino ordo fratrum minorum conventualium) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i frati di questo...

Paolo di tebe, la vita del quale scrisse san girolamo (è il primo scritto monastico latino in assoluto), si fecero sempre più numerosi coloro che abbandonavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

