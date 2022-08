Relativo alla parte dietro del collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla parte dietro del collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CERVICALE

Significato/Curiosita : Relativo alla parte dietro del collo

del processo spinoso impediscono le interferenze nei movimenti relativi tra atlante e cranio. la parte posteriore dell'arco presenta sopra e dietro un...

È detta vertebra cervicale ciascuna delle sette vertebre che costituiscono il rachide cervicale, l'asse di sostegno del collo e della testa. queste vertebre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

