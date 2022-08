Relativi all intero corpo celeste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi all intero corpo celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLANETARI

Significato/Curiosita : Relativi all intero corpo celeste

«planetario» wikimedia commons contiene immagini o altri file su planetario il sito di planit, l'associazione dei planetari italiani, su planetari.org...

Altre definizioni con relativi; intero; corpo; celeste; relativi al fiume Adige; relativi al luogo di nascita; relativi alla zona del Veneto con Conegliano; relativi a persone sotto i 18 anni; Figura musicale che rappresenta l intero ; Il mondo intero ; Che riguarda l intero pianeta; Vendono un prodotto scremato o intero ; Monumento egizio con corpo di leone e testa umana; Sanitari per pulire tutto il corpo : __ da bagno; La parte del corpo con cui si può leccare; Il gruppo rock de Il mio corpo che cambia; L adombramento di un corpo celeste ; Si oppone a... celeste ; Corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti; Corpo celeste declassato a pianeta nano nel 2006; Cerca nelle Definizioni