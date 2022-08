Regione tedesca in cui si trovano Lipsia e Dresda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione tedesca in cui si trovano Lipsia e Dresda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SASSONIA

Significato/Curiosita : Regione tedesca in cui si trovano lipsia e dresda

L'ordine di attaccare berlino, dresda, lipsia e chemnitz appena possibile. anche winston churchill fece pressioni affinché ci si sbrigasse. alla conferenza...

Stai cercando altri significati, vedi sassonia (disambigua). la sassonia, ufficialmente stato libero di sassonia (afi: /sas'snja/; in tedesco sachsen... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

