Regione storica balcanica in cui nacque Spartaco - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TRACIA

Significato/Curiosita : Regione storica balcanica in cui nacque spartaco

Tracia (in greco antico: thràke, in latino: thracia) è una regione storica, posta nell'estrema punta sudorientale della penisola balcanica. rispetto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tracia (disambigua). la tracia (in greco antico: thràke, in latino: thracia) è una regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

