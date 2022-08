Regione in cui il Po sfocia nell Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione in cui il Po sfocia nell Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENETO

Significato/Curiosita : Regione in cui il po sfocia nell adriatico

Attraversare la città di ferrara. sfocia nel mar adriatico presso lido di volano. in epoca medievale era il corso principale del po, fino almeno alla "rotta di...

Lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua). il veneto (vèneto in veneto /'vneto/, veneto in ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

