La regione con Assisi e Gubbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione con Assisi e Gubbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UMBRIA

Significato/Curiosita : La regione con assisi e gubbio

4860 gubbio. gubbio è un comune italiano di 30 639 abitanti della provincia di perugia in umbria. la superficie del suo territorio comunale è la più vasta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi umbria (disambigua). l'umbria (afi: /'umbrja/) è una regione dell'italia centrale posta nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

