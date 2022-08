Recuperati dal mare... degli sconfitti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recuperati dal mare... degli sconfitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIPESCATI

Significato/Curiosita : Recuperati dal mare... degli sconfitti

Sette sopravvissuti (dei 10 originali), membri del gruppo del mare di ross, furono recuperati e trasportati sino a wellington. la spedizione endurance fu...

Per i primi due. vengono ripescati i due migliori tempi. nella prima, gatlin batte powell (che finisce terzo ma è ripescato); nella seconda bolt batte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

