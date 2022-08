Un recipiente di vetro per l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente di vetro per l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Significato/Curiosita : Un recipiente di vetro per l acqua

Navale, per le loro ridotte dimensioni e per l'assenza di problemi del movimento del fluido nel recipiente in pressione durante la navigazione. per la produzione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caraffa (disambigua). una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con recipiente; vetro; acqua; recipiente dogato per misurare i cereali; recipiente multiuso per la pulizia; Un recipiente con il beccuccio; recipiente per gas o liquidi; Sfera di vetro che può ospitare pesci; Palline di vetro forate; Diafana come vetro ; Il Williams autore americano de Lo zoo di vetro ; Un celebre monumento romano con acqua : __ di Trevi; acqua vite italiana; Pesce commestibile d acqua dolce; Si sfruttano quelli d acqua ;