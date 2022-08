Razza canina nordica dal pelo bianco e folto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza canina nordica dal pelo bianco e folto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SAMOIEDO

Significato/Curiosita : Razza canina nordica dal pelo bianco e folto

Sottili. l’akita ha una pelliccia spessa e a doppio strato: un manto esterno più lungo e ruvido e un sotto-pelo folto e soffice. porta la grossa coda arrotolata...

Disambiguazione – se stai cercando il popolo siberiano, vedi samoiedi. il samoiedo è una razza canina che prende il nome da un termine obsoleto usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con razza; canina; nordica; pelo; bianco; folto; Certificato di animali di razza ing; razza di cane da caccia da seguita; razza canina di origine britannica; Così può essere chiamato il cane di razza carlino; Razza canina di origine britannica; Un tipo di tosatura canina ing; C è anche quella canina ; È la razza canina tra le più veloci al mondo; Il principale eroe della mitologia nordica ; Spiritello della mitologia nordica ; Città nordica ricca di canali e di biciclette; Donne servitrici di Odino nella mitologia nordica ; Fibra ottenuta dal pelo della capra d Angora; La muta della pelle o del pelo degli animali; pelo di maiale; Pianta erbacea con foglie pelo se usata in cucina; Una città vicina al Monte bianco ; Il dittongo scritto in bianco ; Lavorato come il riso bianco ; Mettere nero su bianco ; Cavallo con manto scuro e folto crine ondulato; Un folto gruppo, ad esempio di ammiratori; Tutt altro che folto ; Poco folto ; Cerca nelle Definizioni