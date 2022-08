Rapace più grande dello sparviero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapace più grande dello sparviero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTORE

Significato/Curiosita : Rapace piu grande dello sparviero

La preda dopo una picchiata; rapaci di basso volo (short-wings): sono appartenenti al genere accipiter (astore, sparviero, ecc.); vengono lanciati direttamente...

"astore" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi astore (disambigua). l'astore (accipiter gentilis, linneo 1758), detto anche astore comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

