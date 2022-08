Racchiude paesi europei senza frontiere: area __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racchiude paesi europei senza frontiere: area __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCHENGEN

Significato/Curiosita : Racchiude paesi europei senza frontiere: area __

Eurovision song contest (dal 2003) eurovision choir (dal 2017) giochi senza frontiere (1965-1982; 1988-1999) eurovision young dancers (1985-2017) eurovision...

Spazio schengen (meno comunemente area schengen, zona schengen) è un'area che comprende 26 stati europei, i quali, in base all'acquis di schengen, hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

