Di questione che dura da oltre 365 giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di questione che dura da oltre 365 giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANNOSA

Significato/Curiosita : Di questione che dura da oltre 365 giorni

1582. l'anno è composto da 12 mesi con durate diverse (da 28 a 31 giorni) per un totale di 365 o 366 giorni: l'anno di 366 giorni è detto anno bisestile...

Ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata nella liturgia e rivolta per tre volte dal vescovo consacrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con questione; dura; oltre; giorni; C è chi ne fa una questione ; Una discussione senza utilità: questione __; Controversia, questione ; È caprina quella d una questione futile; La pietra più dura ; dura re... senza dare; La parte dura del formaggio; Così è la minestra campana con carne e verdura ; Esagerare, andare oltre le proprie possibilità; Paolo Conte nella carriera ha scritto oltre cento canzoni; Lo è il fumo se non si riesce a vedere oltre ; Un antico oltre tomba; David __: fu Phileas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni ; Si scrive... tutti i giorni ; Nasce e muore tutti i giorni ; Dopo tre giorni puzza, come il pesce; Cerca nelle Definizioni