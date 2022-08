Quello telefonico ha bisogno di un prefisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello telefonico ha bisogno di un prefisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NUMERO

Significato/Curiosita : Quello telefonico ha bisogno di un prefisso

un prefisso telefonico è un codice numerico, utilizzato nella telefonia, anteposto al numero identificativo per specificarne la zona geografica (o l'operatore)...

numeri è frequentemente espresso attraverso il concetto di campo. un numero che esprime la dimensione di un insieme di elementi, così come un numero che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

